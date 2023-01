Adunarea Generală a Organizației Salvați Copiii a decis, în 16 ianuarie 2023, reorganizarea Filialei Suceava, prin dizolvarea structurilor sale existente și înființarea unui punct de lucru sub coordonarea directă a Secretariatului General Salvați Copiii. Anunțul a fost făcut de președintele Organizației Salvați Copiii, Mihai Gafencu. El a spus că această decizie a fost luată cu scopul de a garanta respectarea standardelor de calitate ale programelor Salvați Copiii la nivel național, a asigurării standardelor de conduită a echipei locale a Salvați Copiii și de a menține ori crește numărul copiilor din comunitățile defavorizate din județul Suceava care beneficiază de protecția drepturilor lor fundamentale. „Astfel, reprezentarea programelor și activităților care vor continua să se deruleze în viitor va fi asigurată de persoane împuternicite de Secretariatul General. În contextul actual dificil la nivel european ori național și al urgenței optimizării programelor destinate copiilor (inclusiv copiilor ucraineni și familiilor lor), Salvați Copiii și-a asumat intervenții deosebit de complexe ce nu pot fi realizate decât cu respectarea unor principii și reguli etice și profesionale de conduită, precum responsabilitatea pentru utilizarea eficientă a resurselor, integritatea în relațiile interumane și prioritizarea aspectelor care îi privesc pe copii. Din acest motiv, am considerat că este necesară reorganizarea activităților din județul Suceava si conformarea acestora la exigențele de performanță și comportament etic ale perioadei actuale. Vom răspunde, așa cum am procedat de-a lungul istoriei noastre de peste trei decenii, tuturor solicitărilor de colaborare venite din partea jurnaliștilor interesați să afle situația copiilor și rezultatele programelor noastre. Putem fi contactați la email secretariat@salvaticopiii.ro sau la celelalte date disponibile pe www.salvaticopiii.ro”, a transmis Mihai Gafencu.