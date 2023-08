În luna septembrie, Film Now își propune să alunge melancolia începutului de toamnă și invită pasionații de film să ocupe cele mai confortabile locuri în fața micilor ecrane pentru a viziona cele mai noi și surprinzătoare pelicule care îi vor scoate din ritmul cotidian, le vor antrena simțurile și se vor juca cu mintea lor.

Iubitorii genului de acțiune sunt răsfățați cu combinația perfectă de dramatism, tensiune și supranatural, fie că este vorba despre confruntările paranormale, explozive din „Vânătorii de fantome: Moștenirea” și cu forțele malefice din „Trăind printre demoni: E mâna diavolului’ sau de imersiunea în lumea distopică din epopeea “Dune”, mult așteptata ecranizare a celei mai populare serii de cărți SF din istorie.

Duminică, 03 septembrie, de la ora 20:00, Film Now îți pregătește un carusel de emoții și suspans cu Vânătorii de fantome: Moștenirea (GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE/ 2021). La aproape 40 de ani de la primul film al seriei, Vânătorii de fantome scriu un nou capitol. Din cauza problemelor financiare, o mamă singură și cei doi copii ai ei se mută într-un orășel uitat de lume, aparent liniștit, într-o casă dărăpănată primită drept moștenire de familie. În curând vor afla că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și vor încerca să înțeleagă ce presupune această descoperire, în timp ce înfruntă fenomene paranormale.

În premieră TV pe Film Now, duminică, 10 septembrie, la 20:00, te așteaptă În transă (HYPNOTIC/ 2023), cu Ben Affleck în rolul principal. Detectivul Danny Rourke trebuie să deslușească misterul ce leagă dispariția fiicei sale de un program guvernamental secret care infiltrează noi realități în subconștientul oamenilor. Cu ajutorul unui medium talentat, Rourke urmărește și este în același timp urmărit de un spectru mortal ce ar putea deține cheia găsirii fetei.

Toți cei care mă vor mort (THOSE WHO WISH ME DEAD/ 2021) o aduce în prim-plan pe Angelina Jolie, duminică, 17 septembrie, începând cu ora 20:00. Ea este Hannah, o femeie pompier, marcată de trauma emoțională a pierderii celor patru vieți pe care nu a reușit să le salveze dintr-un incendiu. Staționată într-un turn singuratic de observare a incendiilor din sălbăticia Montanei și bântuită de demonii trecutului, îl întâlneşte pe Connor, un băiat de 12 ani, traumatizat şi fără adăpost. Cu doi asasini de elită aflați în căutarea lui și dispuși să facă tot ce le stă în putere pentru a-și acoperi urmele, inclusiv să provoace un incendiu de pădure, Hannah este nevoită să își folosească toate abilitățile de supraviețuire pentru a-l salva pe băiat.

Vineri, 22 septembrie, la 22:20, este momentul pentru un thriller care îți va tăia răsuflarea, Trăind printre demoni: E mâna diavolului (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT/ 2021), cu Vera Farmiga și Patrick Wilson în rolurile principale. Filmul dezvăluie o poveste neobișnuită despre teroare, crimă și o forță malefică necunoscută, care îi şochează chiar şi pe experimentaţii investigatori din viaţa reală, Ed şi Lorraine Warren. Unul dintre dosarele senzaţionale din cariera lor începe cu lupta pentru sufletul unui tânăr dezorientat și însângerat, acuzat de crimă și marchează primul caz din istoria Americii în care un suspect invocă posesia demonică ca strategie de apărare.

Unul dintre cele mai bune filme SF din toate timpurile, Dune (DUNE: PART ONE/ 2021) este de neratat pe Film Now, duminică, 24 septembrie, de la ora 20:00. Saga clasică a Casei Atreides pe planeta Arrakis, așa cum a fost ea imaginată de Frank Herbert în 1965, este transpusă pe marele ecran de regizorul Denis Villeneuve, în toată grandoarea, dar și cu minuțioase detalii. Împreună cu familia sa nobiliară, tânărul Paul Atreides este nevoit să călătorească pe cea mai periculoasă și disputată planetă din univers, pentru a asigura viitorul Casei sale. În acest loc extrem de aspru, în care moartea pândește la tot pasul, se va confrunta cu trădarea, haosul, pierderea și pericolul pentru că doar cei care înțeleg spiritul planetei supraviețuiesc. Cu o distribuție stelară, regie, scenografie și coloană sonoră duse la rang de mare artă, pelicula a câștigat 6 premii Oscar, 5 premii BAFTA și un Glob de Aur.

# Vânătorii de fantome: Moștenirea

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE/ 2021

Duminica, 03 septembrie, la 20:00

Regia: Jason Reitman

Cu: Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim, Carrie Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Annie Potts, Sigourney Weaver

–

# În transă

HYPNOTIC/ 2023

În premieră TV, duminică, 10 septembrie, la 20:00

Regia: Robert Rodriguez

Cu: Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner

–

# Toți cei care mă vor mort

THOSE WHO WISH ME DEAD/ 2021

Duminică, 17 septembrie, la 20:00

Regia: Taylor Sheridan

Cu: Angelina Jolie, Aidan Gillen, Finn Little, Nicholas Hoult, Jon Bernthal

–

# Trăind printre demoni: E mâna diavolului

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT/ 2021

Vineri, 22 septembrie, la 22:20

Regia: Michael Chaves

Cu: Patrick Wilson, Ruairi O’Connor, Vera Farmiga

­­­–

# Dune

DUNE: PART ONE/ 2021

Duminică, 24 septembrie, la 20:00

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac