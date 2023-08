Sofia Vergara (51 de ani) a decis să își vândă casa din Beverly Hills cu 16 milioane de dolari, după ce a mai scăzut din preț, inițial cerând nu mai puțin de 20 de milioane de dolari, potrivit click.ro. Actrița de origine columbiană, care a divorțat recent de Joe Manganiello (46 de ani), a cumpărat această proprietate de aproximativ 1.000 de metri pătrați în 2014, pentru 10 milioane de dolari.

Vila are șapte dormitoare, 11 băi și a fost renovată recent. În curte există o piscină frumoasă și un spa, Un garaj care are loc pentru trei mașini completează pachetul. Vergara, care se laudă cu o avere de 180 de milioane de dolari, este cunoscută mai ales pentru rolul său din serialul american „Modern Family”, unde a interpretat-o pe Gloria Delgado-Pritchett. În prezent, ea este jurat în emisiunea de succes „America’s Got Talent”, notează sursa citată.

Sursa foto: Facebook

Detalii pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/sofia-vergara-disperata-sa-isi-vanda-casa-dupa-2296040.html