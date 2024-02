Firma bucureșteană Tera Design Studio SRL va realiza proiectul tehnic al zonei de agrement Parc Șipote pentru suma de 1,029 de milioane de lei, a anunțat primarul Ion Lungu. Tera Design Studio care a câștigat licitația organizată de Primăria Suceava trebuie să realizeze proiectul în termen de 3 luni de zile. ”Am avut licitată realizarea documentației pentru Parcul Șipote, Studiul de Fezabilitate și proiectul tehnic inițial cu o firmă tot din București. Din păcate firma care a început foarte bine lucrarea, a venit cu foarte mulți specialiști, arhitecți, s-a dizolvat, se află în insolvență. A reușit să facă doar studiul de fezabilitate așa că am fost nevoiți să facem o nouă licitație pentru proiectul tehnic care a fost câștigată de Tera Design Studio. Este firma care ne face documentația și pentru zona de agrement Pădurea Zamca o firmă cu oameni profesioniști, cu urbaniști, arhitecți”, a explicat Ion Lungu.

