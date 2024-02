Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat astăzi la sediul instituției pe care o conduce contractele pentru livrarea primelor 50 de autobuze electrice care vor asigura transportul public metropolitan în Zona Urbana Funcțională, zonă ce cuprinde municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Șcheia, Moara,Bosanci, Ipotești, Adâncata,Mitocul Dragomirnei și Pătrăuți. De față au fost prezenți primari sau reprezentanți ai primarilor din toate cele opt localități componente ale Zone Urbane Funcționale. Valoarea totală a celor două contracte este de 20.706.570 euro bani europeni atrași prin PNRR. Cele 50 de autobuze vor fi livrate de firma BMC Truck&Bus SA din Ilfov care a câștigat licitațiile pentru ambele loturi de autobuze. Este vorba de Lotul 1 care cuprinde 18 autobuze cu lungimea de 12 metri respectiv 8 stații de încărcare rapide și 18 stații de încărcare standard și Lotul 2 care cuprinde 32 de microbuze cu lungimea de 6 metri repectiv 32 stații de încărcare standard.

Primele 15 autobuze și 22 de microbuze vor fi livrate in termen de 6 luni adică in luna august, iar celelalte in termen de până la 12 luni, conform contractelor. ”Este unul din cele mai mari contracte semnate la Primăria Suceava. E doar un început pentru că luni am fost la Agenția de Dezvoltare Regională Piatra Neamț unde am discutat despre depunerea proiectului pentru transport metropolitan etapa a doua. Etapa 1 care înseamnă aceste 50 de autobuze și stațiile de încărcare este finanțată prin PNRR iar celelate autobaza și diferența de 15 autobuze electrice vor fi cumpărate tot cu bani europeni dar pe POR 2021-2027 ce urmează a fi lansat în curând. Avem pregătită documentația pentru a intregi proiectul pentru transportul metroilitan. Mă bucur că avem același furnizor care a livrat primele 25 de autobuze electrice care funcționează în Suceava din anul 2020 și pot să spun că sunt cele mai performante autobuze electrice din România. Nu am avut probleme cu ele și au funcționat și la minus 20 de grade”, a spus Lungu. El a precizat că aceste 50 de autobuze electrice sunt mai performante ca cele care funcționează deja în Suceava arătând că autobuzele mari au capacitate de 90 de locuri și autonomie de 200 de kilometri iar microbuzele au capacitate de 22 de locuri și autonomie de 150 de kilometri. La autobuze încărcarea rapidă durează 2-3 ore iar cea standard 6-8 ore. De menționat că la semnarea contractului a fost prezent directorul de vînzări al firmei BMC Truck&Bus SA.