Urmare a unei sesizari telefonice cu privire la depozitări de deșeuri de origine animală pe un teren agricol din comuna Dornești, comisari din cadrul G.N.M.-C.J. Suceava s-au deplasat la fața locului in data de 10.11.2023, unde au constatat eliminari neconforme de deșeuri de origine animală generate din activitatea proprie de catre AGROLINEVOL S.R.L. În consecință, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 70.000 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare. Prin actul de control încheiat s-au impus măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate, respectiv de ridicarea deseurilor de origine animala in vederea eliminarii acestora prin incinerare în instalatii autorizate in acest sens si de respectarea modului privind gestionarea deseurilor proprii.