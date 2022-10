Conform Planului de Actiune comun dintre M.A.I. – I.G.P.R. si M.M.A.P. – G.N.M. „OZONUL 2022” pentru respectarea legislatiei privind regimul substantelor si deseurilor periculoase, echipe din cadrul I.P.J. Suceava – S.A.E.S.P. si Garda de Mediu Suceava, au efectuat verificari pe raza judetului Suceava. S-au verificat operatori economici care demonteaza (dezasamblează) masini si echipamente scoase din uz pentru recuperarea materialelor si care se ocupă cu intretinerea si repararea autovehiculelor.

Drept urmare s-au constatat 3 infractiuni respectiv doua pentru incalcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 – privind protectia mediului si una pentru incalcarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 – privind regimul deseurilor, fiind indisponibilizate cantitatile de 100.000 kg deseuri feroase si anvelope uzate si 2.200 litri ulei uzat, acestea fiind lasate in custodia persoanelor juridice in vederea luarii masurilor legale de valorificare/predare catre societati autorizate in acest sens.

S-au mai aplicat sanctiuni in cuantum de 47.000 lei si s-a suspendat activitatea unui agent economic.