Câteva sute de suceveni au fost prezenți joi seara în centrul Sucevei la primul eveniment organizat în cadrul galei de kickboxing Colosseum Tournament 39 și anume cântarul oficial. Gala va avea loc vineri seara, începând cu ora 19:00, în șanțul Cetății de Scaun a Sucevei.

Evenimentul de joi seara a avut loc în prezența legendarului luptător Semmy Schilt, cvadruplu campion de K1. Printre cei prezenți la deschiderea galei s-au numărat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei, Ion Lungu. Înainte de conferința de presă, spectatorii au putut să urmărească o demonstrație făcută de Legiunea de soldați romani „13 Gemina” din Alba Iulia, precum și o demonstrație de lupte între doi gladiatori.

Flutur i-a oferit un chimir legendarului luptător Semmy Schilt

Ulterior, în conferința de presă, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să-i facă un cadou special simbolului kickboxingului mondial, Semmy Schilt, oferindu-i acestuia un chimir tradițional și o curea pe care era scris „Bucovina”.

„Am aici un chimir care seamănă oarecum cu centurile puse la bătaie și o să i-l dau ca suvenir din partea noastră a autorităților din Suceava să-l țină minte, precum și o curea pe care scrie Bucovina, cu care să vă încingeți”, i-a spus Gheorghe Flutur lui Semmy Schilt.

Gheorghe Flutur a ținut s sublinieze faptul că evenimente precum gala Colosseum contribuie la promovarea județului Suceava și a Bucovinei. „Orice evenimente care aduc aici turiști sunt binevenite. De aceea am venit să fim alături pentru organizarea acestui eveniment în Cetatea de Scaun a Sucevei. Mă gândeam că șanțul cetății a fost loc de confruntare în istorie dintotdeauna. Dacă ne gândim la vitejii noștri oșteni ai lui Ștefan, dacă ne gândim de câte ori a fost atacată și niciodată cucerită această cetate, iată că acum venim în actualitate cu aceste competiții și lupte moderne, contemporane. Vă invităm să participați la aceste evenimente. Am înțeles că sunt 11 meciuri transmise de 80 de televiziuni și portaluri de știri sportive ceea ce înseamnă mult. Și noi ne dorim să se vorbească despre România, despre Bucovina și despre Suceava”, a spus șeful administrației județene.

Ion Lungu: „În copilărie jucam box toată ziua”

La rândul său, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că această gală este un eveniment extrem de important pentru promovarea municipiului. „„Împreună cu domnul președinte Gherghe Flutur nu am stat pe gânduri și am văzut o oportunitate de a promova orașul nostru prin această gală. Așa cum se știe acest eveniment este transmis în 85 de țări pe posturi de televiziune. Și nu se poate o oportunitate mai bună de promovare a orașului. În același timp eu sunt un om care iubește sportul. Iubesc chiar și boxul. Nu am făcut box profesionist dar în copilărie jucam mult box. Așa cum se știe am un frate geamăn și cel mai ușor jucam box toată ziua. Așa cum era pe atunci. Ce vreau să spun este că mă bucur că orașul nostru începe să prindă viață. După ce cu scurt timp în urmă au fost Zilele Orașului și a fost o participare foarte mare, iată că avem acest eveniment în cetate”, a declarat Ion Lungu.