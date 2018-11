S-a născut la Hunedoara, a copilărit la Șoimărești, în Moldova, şi a avut o adolescenţă frumoasă. În interviul pe care i l-a oferit Andreei Esca, la radio Europa FM, în urmă cu doi ani, Florin Busuioc a rememorat cele mai frumoase clipe din viaţa sa, amintește click.ro.

S-a născut pe 19 mai 1962 la Hunedoara, dar și-a petrecut copilăria la Șoimărești, în Moldova, de unde era mama sa, Catinca Spătaru. Invitat în emisunea prezentată de Andreea Esca, Busu a povestit despre copilăria sa şi despre familie. ”Eu am avut 800 de grame la naștere, cât o lingură eram. Tanti Moriko, o vecină, când m-a văzut a spus: «No, lasă, domnule Busuioc, că poate facem un om din el». Până într-a patra am fost cel mai mic de oraș. Sportul m-a salvat, am făcut tenis de masă, dar am făcut foarte puțin. pentru că nu ajungeam la masă, apoi am făcut volei. Era o echipă specială, pentru că eu făceam cu cei de a noua. M-au luat pentru că eram ridicător, ce îți închipui că ridicam la fileu?!”, a povestit acesta, amuzat, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/florin-busuioc-eu-am-avut-800-de-grame-la-nastere-eram-cat-o-lingura