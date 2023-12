Anii ’80 au fost marcați de colaborări artistice memorabile și de povești de dragoste care au captivat inimile publicului. Printre acestea, se remarcă povestea de dragoste dintre celebrul actor Florin Piersic și talentata cântăreață Angela Similea, o idilă interzisă care a fascinat România și a devenit un simbol al vremurilor acelor ani, notează click.ro.

Cu ochi strălucitori și amintiri plăcute, Piersic a recunoscut că această poveste de dragoste a fost una frumoasă, dar cu o notă de melancolie, deoarece a fost un amor interzis, scriu cei de la Adevărul.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toți. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, a dezvăluit Piersic, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/florin-piersic-iubire-interzisa-cu-o-mare-artista-2325629.html