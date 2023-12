Considerată una dintre cele mai vocale femei din România, Dana Budeanu a intrat și mai mult în atenția publică cu ani de zile în urmă, când a decis să-și ia la bani mărunți colegii din showbiz. Este foarte activă în viața publică, are mereu o opinie despre cele mai actuale probleme din societate și nu ezită să facă glume acide „amețite și mafioți”. Totuși, iată că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a desființat-o!

În urmă cu 3 ani, Trăian Băsescu a acordat un interviu pentru Adevărul, în plină campanie electorală, moment în care a criticat-o dur pe Dana Budeanu. Când a fost întrebat despre participarea Danei Budeanu în campania pentru Gabriela Firea, fostul președinte Traian Băsescu a caracterizat-o ca fiind „ridicolă.” Acesta a mai spus despre Dana Budeanu că este și o femeie lipsită de cultură.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deșteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a declarat Traian Băsescu, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

