Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur a dat startul de la Suceava la lupta liberalilor împotriva extremismului din România. În centrul Sucevei a avut loc astăzi cel mai mare miting împotriva mișcărilor extremiste, protest organizat de PNL Suceava și liderul organizației județene, Gheorghe Flutur. Potrivit acestui, la miting au participat peste 7.000 de persoane, membri și simpatizanți PNL și reprezentanți ai societății civile din județ. Organizatorii protestului au afișat un banner de mari dimensiuni pe Casa de Cultură din Suceava cu mesajul „Bucovina ținutul Libertății spune NU extremismului”, iar participanții aveau pancarte cu mesaje împotriva extremismului.

În deschiderea mitingului, Gheorghe Flutur a ținut să amintească faptul că în urmă cu o săptămână, tot în centrul Sucevei a avut loc o altă manifestație, care „nu semăna a manifestație normală”, el făcând referire la protestul AUR pe care liderul acestui partid George Simion l-a organizat împotriva sa. „L-am chemat la dialog și nu au vrut să vină. Au vrut doar circ, spectacol, înjurături și jigniri. Bucovina trebuie să arate țării și lumii că nu suntem un sat fără câini, că nu suntem un teren unde fiecare face ce vrea, unde fiecare țipă cât poate”, a declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să precizeze clar că la mitingul de astăzi împotriva extremiștilor nu sunt prezenți funcționari de la stat „chemați de mine” sau asistați sociali. „Nu e adevărat. Au venit oamenii liberi care doresc să aibă un cuvânt de spus în această țară. Nu au venit oameni cu apucături de maidan. Au venit oameni care realizează pericolul extremiștilor și a extremismului. Eu vă mulțumesc. Astăzi aici sunt vorbitori din societatea civilă, medici, profesori, pensionari, tineri. Nu putem fi indiferenți cu ce se întâmplă. Și eu știu. Mi-au spus colegi, oameni de presă: domnul Flutur partidele de la putere nu trebuie să facă miting. Da, dar în condiții normale când forțele extremiste atentează la normalitate, la civilizație. Vă mulțumesc că nu ați stat acasă și ați venit să le arătați că noi suntem un popor civilizat, tolerant și harnic, dar nu putem fi călcați pe bătături. Și pentru asta încă o dată vă mulțumesc”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a transmis că de la Suceava are mai multe mesaje de spus pentru întreaga țară și pentru Europa. „Și asta pentru că am tăcut și am permis circarilor prea multe. Clasa politică a greșit și eu fac parte din ea. Trebuia să spunem stop joc ruletei rusești, circului din Parlament, fuga cu telefoanele live după fiecare din noi. Ce avem de ascuns oameni buni? I-am făcut monștri. Într-o zi copiii dumneavoastră se vor juca în curtea școlii după aceste modele, în ghilimelele de rigoare. Trebuie să facem ceva. De aceea m-am gândit mult. O să fie și critici și le asum. Și din cauza clasei politice de la putere care poate am greșit și nu am recunoscut și va trebui să recunoaștem și să ne îndreptăm. Poate că nu am explicat oamenilor din aceste curente extremiste. Haideți să îi recuperăm pe cei care au fost duminică dincolo și poate au înțeles că acolo e viitorul. Îi respectăm pe toți. Dar noi avem soluții, noi avem fapte în spate și societatea civilă trebuie să fie mai curajoasă”, a precizat liderul PNL Suceava.

Flutur a întocmit decalogul luptei împotriva extremismului

Tot astăzi, Gheorghe Flutur a prezentat public un decalog al luptei împotriva extremismului, „așa cum îl văd eu”. „Trebuie să luptăm dragii mei în primul rând pentru siguranța noastră, a dumneavoastră a poporului român. Cine ne apără? Suntem din fericire sub umbrela NATO și a Uniunii Europene. Acolo trebuie să rămânem să fim apărați. Trebuie să ne apărăm economic în interiorul UE. Apoi trebuie să promovăm modele. Modele nu lichele. Avem nevoie în societate de modele. Asta vă cer să faceți, să fie scoase modelele în față. E ceva normal. Ia auziți ce spun oamenii acolo. Nu dați like-uri la lichele c-or veni vremuri mai grele. Trebuie să încurajăm competența și valoarea, în primul rând noi politicienii. Inițiativa și dezvoltarea. Judecați pe oameni după ce au făcut. Nu mediocritate, ci competență. Dați like la competență și dați eject la prostie. Ăsta e îndemnul meu de la Suceava și sunt convins că va fi ascultat de o țară întreagă. Apoi vă îndemn să gândiți pozitiv. Haideți să alungăm ura că avem de construit. Avem multe lucruri frumoase făcute. Scoateți-le în evidență. Poporul acesta are valori, are patrimoniu. S-au făcut și lucruri bune în această țară. Parcă prea mult vrem să vorbim de rău. Aruncați răul. Vorbiți și de faptele bune, de exemplele bune din societate”, a spus Flutur. El a arătat că este nevoie și de respectarea regulilor, ceea ce multă lume nu înțelege.

„Ești intrat într-o Uniune Europeană, în NATO. Ai și drepturi, ai și obligații. Regula respectată înseamnă să te ții de cuvânt, înseamnă că dacă vrei respectat și tu trebuie să respecți. Nu numai să ne punem la butonieră că luptăm pentru drepturi. Da, dar începând cu mine trebuie să fiu onest și să respect regulile. Să fim mai vigilenți. Ce înseamnă vigilență? Înseamnă noi cei care conducem să fim monitorizați, să dăm socoteală mai des, să fim criticați când greșim, poate o palmă pe umăr atunci când se fac lucruri bune, dar vigilența înseamnă o societate civilă mai atentă, vigilentă și uneori inconvenabilă pentru noi politicienii, dar așa ne putem face bine” a declarat președintele PNL Suceava. El le-a mai cerut celor prezenți să promoveze mai mult valorile morale. „Onoare, demnitate, asumarea răspunderii au cam dispărut. Asta trebuie promovate și nu eu trebuie să vorbesc cel mai tare de aici ci societatea civilă. Noi trebuie să respectăm mai mult aceste valori de moralitate. Parcă prea ușor unii cred că au trecut 34 de ani, iar urmași ai comuniștilor din Comitetul Central ne dau nouă astăzi lecții la Suceava și noi ne-am făcut că nu îi vedem. Stop joc și acestor indivizi. Știu ei la cine mă refer. Apoi, spuneți adevărul în față. Adevărul doare de multe ori dar trebuie spus în față pentru fiecare dintre noi. Asta ne va face să ne facem bine sau unii să dispară dacă îi pui adevărata oglindă în față. Aș putea vorbi mult dar mesajul nostru trebuie să fie de pace ca să nu ne ia cineva de proști că uităm sau nu știm cine sunt în spatele acestor mișcări. Și în față, dar și în spate. Vă garantez că pe principiul adevărului le veți afla pe toate. Apoi trebuie să apărăm valorile naționale. Toți le trâmbițăm. Bundiță sau pufoaică. Mi-au spus să-mi iau bundița. O iau. Mă mândresc cu ea. Ce faceți cu pufoaica de la ruși cei care arătați cu degetul? Să nu uitați niciodată răul făcut de rubașcă și de cei care le-au purtat și astăzi le au pe sub alaindeloane, dar tot pufoaice au. Și să fim necruțători cu ei la vot. Asta este ce vreau să vă transmit. Să nu creadă cineva că 34 de ani, generația tânără poate nu știe, dar cei care am prins știm ce a însemnat comunismul”, a afirmat Gheorghe Flutur.

El consideră că românii trebuie să fie mai uniți la ei în țară, pentru a fi mai puternici în Europa. „Dacă acasă suntem dezbinați, dacă e circ în Parlament, dacă faci o faptă bună și ești mâzgălit de gălăgioși nu e în regulă. Se uită o lume întreagă la noi. Ca să fii recunoscut și puternic afară trebuie să fii unit acasă. Oare înțeleg unii aceste lucruri sau cine jignește mai tare. Uitați-vă. Nu mă plâng că pentru că un om puternic. Din mine la Suceava unele forțe politice au făcut concurs de darts. Cine dă mai tare în Flutur. Dar mai tare m-au călit. Sunt mai puternic când vă vad pe voi, 7.000 – 8.000 de oameni veniți din toată Suceava și Bucovina. Și mă mândresc cu voi și voi mi-ați dat puterea dragii mei. Nimeni altcineva. Eu sunt înțelegător și tolerant și cu cei pe care i-am văzut cu câteva minute înainte că au făcut circ la scenă. Îi înțeleg. Mi-e milă de ei. Haideți să îi recuperăm poate cineva i-a trimis. Și biserica spune să fim mai îngăduitori, să ne facem timp să-o recuperăm. Ăsta este mesajul meu”, a mai declarat Flutur, care a adăugat că este extrem de bucuros când vede că sucevenii au venit în număr atât de mare să lupte împotriva extremismului.

Primari, avocați, profesori și tineri au vorbit despre pericolul extremismului

După discurs, Gheorghe Flutur a invitat alături de el un tânăr din Marginea care a venit la miting cu un bilet de avion cu numele lui George Simion și cu ruta București – Moscova. „E și asta una dintre soluții de rezolvare în parte a extremismului”, a spus Flutur. După acest moment, el i-a invitat pe scenă pe mai mulți invitați care au ținut să ia cuvântul, respectiv medicul Cătălin Tibeică, profesorul de istorie din Fundu Moldovei, Florentin Lehaci din Fundu Moldovei, Sabrina Seserman din partea ONG-ului „Institutul Bucovinei”, primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, expertul pe proiecte europene Doina Iacoban, profesorul sucevean de limba română, Gheorghe Cîrstian, avocatul Daniela Mitrea, profesorul de istorie din Rădăuți, Adrian Puiu și consilierul județean Tudor Plăcintă.

La finalul discursurilor acestora, Gheorghe Flutur a spus că din punctul său de vedere de la Suceava „au răsunat vorbe înțelepte, vorbe cu măsură și nu cu ură. Vorbe cumpătate de aici din Bucovina și întorși acasă să stați de vorbă cu oamenii că soluția nu e cine strigă mai tare. Cine este mai corect muncește, judecați pe fiecare după fapte”.

„Ce a rezultat de aici din decalogul de la Suceava. de ce avem noi nevoie întorși acasă bucovinenii mei dragi. Curaj. Avem curaj? Avem. Inițiativă. Avem. Combativitate. Avem. Ați văzut astăzi aici. Creativitate, să venim cu idei noi. Avem. Gândire pozitivă să vedem și ce merge bine în această țară. Avem capacitate să înțelegem? Avem. Asumare. Avem. Avem curajul să ne asumăm și ce nu merge și să ne îndreptăm? Avem. Spirit civic. Ați văzut aici la microfon, profesori de istorie, ONG-iști medici, avocați care au transmis de la Suceava o carte care trebuie citită înainte de alegeri de toți românii. Unitate. Suntem capabili să fim mai uniți. Și noi aici la Suceava și dragii mei și cei care ați fost trimiși cu porta voce. Poate vom găsi niște bani să vă ajutăm să vă luați portavoci mai puternice să ne criticați și mai dur. Dar întorși acasă spuneți-le celor care v-au trimis că v-ați făcut treaba, dar nu îi ajută pe ei acest lucru. Li se va întoarce ca un penibil bumerang. Știu cine va trimis și nu-s în stare să vină aici. Partidul din groapa Marianelor care mi-a pus poza mea pe geam, unde scrie Flutur, pleacă. Pleacă la luptă din Bucovina împotriva extremismului. Ați știut de ce ați scris Flutur, pleacă. Nu când vreți voi, ci pleacă la luptă să vă scoatem pe centura politicii românești”, a afirmat președintele PNL Suceava.

El a adăugat că în țară este nevoie de un patriotism adevărat și nu de unul fals. „A fi patriot înseamnă nu să-ți cumperi un costum popular de la un talcioc și să păcălești lumea. Patriotism înseamnă să crezi în valorile acestui popor, să fii civilizat, să folosești armele democrației și nimic altceva. Dar peste 7000 de suceveni astăzi au scris o pagină de istorie pentru România. Să fiți mândri. Unii au pariat că nu o să veniți, că Flutur e terminat. Nu e terminat. E și mai puternic și în luna mai începe să zboare, dar nu de pe funcție, ci la luptă împotriva extremiștilor. Doamne ajută și gândul cel bun”, a încheiat Gheorghe Flutur.