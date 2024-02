Peste 5.000 de persoane vor participa la mitingul din centru Sucevei organizat de PNL împotriva extremismului, care va începe la ora 14:00. Mitingul a fost anunțat de liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, la mijlocul acestei săptămâni. Pentru mitingul de duminică, liberalii suceveni au început de astăzi pregătirile, pe Casa de Cultură din Suceava fiind amplasat un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Bucovina ținutul Libertății spune NU extremismului”. „Dragi suceveni. Vă invităm la un miting organizat de filiala Suceava a PNL, un miting împotriva extremismului. Un miting pentru drumul european al României al Sucevei, al Bucovinei. Un miting pentru siguranța noastră a românilor, pentru securitatea noastră pentru liniște și pentru echilibru. Vă aștept cu drag în centrul Sucevei să veniți cu mic cu mare, ONG-uri, persoane fizice și cei care doriți să manifestăm pentru normalitate și echilibru împotriva extremismului”, a transmis Gheorghe Flutur.

