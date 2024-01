PNL Suceava va organiza duminică, 4 februarie, un amplu miting împotriva extremismului. Anunțul a fost făcut de liderul liberalilor suceveni Gheorghe Flutur, care a precizat că mitingul va începe la ora 14:00, pe esplanada centrală a Sucevei. „Dragi suceveni. Vă invităm la un miting organizat de filiala Suceava a PNL, un miting împotriva extremismului. Un miting pentru drumul european al României al Sucevei, al Bucovinei. Un miting pentru siguranța noastră a românilor, pentru securitatea noastră pentru liniște și pentru echilibru. Vă aștept cu drag în centrul Sucevei să veniți cu mic cu mare, ONG-uri, persoane fizice și cei care doriți să manifestăm pentru normalitate și echilibru împotriva extremismului”, a transmis Gheorghe Flutur.

