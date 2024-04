Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat astăzi un proiect pentru livrarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din 26 de comune din județ. Proiectul are o valoare de 7,3 milioane de euro și este finanțat prin PNRR, componenta 15 educație, capitolul dezvoltarea rețelei de școli verzi.

”Sunt bucuros că am câștigat acest proiect aplicat de consiliu Județean Suceava, știu că necesarul este mult mai mare la școlile din județ, reamintesc că la sfârșitul anului trecut au mai primit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și alte primarii microbuze școlare (Broşteni, Udești, Dolhasca) și vom continua eforturile de a găsi alte surse de finanțare. Primăriile partenere cu CJ Suceava sunt Marginea, Păltinoasa, Capu Câmpului, Moldova Sulița, Valea Moldovei, Frătăuții Noi, Sucevița, Râșca, Cornu luncii, Vadu Moldovei, Șaru Dornei, Arbore, Forăști, Horodnic de Sus, Poiana Stampei, Horodniceni, Grămești, Moldovița, Zvoriștea, Vatra Moldoviței, Ipotești, Ciprian Porumbescu, Straja, Izvoarele Sucevei, Frumosu și Dorna Arini”, a spus Flutur.

Este vorba despre microbuze electrice pentru elevi marca Ford Aveuro Transit M2 cu 16 locuri pe scaune din scaune un loc pentru persoane cu dizabilități. Totodată sunt prinse în proiect și cheltuielile de înmatriculare în circulație a acestor microbuze. ”Daca adăugăm la acesta veste și masa sănătoasă în școli la un număr de 43 de localități din județul Suceava, dacă adăugăm proiectele de dotate a peste 100 de școli cu mobilier calculatoare în valoare de circa 100 milioane de euro avem un tablou referitor la sprijinirea învățământului românesc în județul Suceava”, a încheiat Flutur.