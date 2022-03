Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în cursul Zilei de astăzi a trimis o solicitare către Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea emiterii acordului necesar cu privire la terenul pe care urmează să se construiască viitoarea Facultate de Medicină de la Suceava. „Este un pas important pe care îl putem face după ce am primit avizul favorabil de la DSP Suceava pentru terenul pe care se va construi această facultate”, a spus Gheorghe Flutur.

Trebuie spus că începând din acest an universitar, în cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava și-a început activitatea Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Pentru început, în cadrul noii facultăți funcționează 7 programe de studii – licență în nutriție și dietetică, asistență medicală generală, balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnică dentară, biologie, biochimie și masterat în medicină – nutriție și recuperare medicală.

Terenul pe care se va construi noua Facultate de Medicină se află în incinta Spitalului Județean Suceava, în apropiere de Serviciul de Ambulanță și Universitatea Ștefan cel Mare.