Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că unul dintre consilierii săi personali a fost prezent săptămâna trecută la Comisia Europeană pentru a discuta cu Adina Vălean, comisarul european pe transporturi în vederea alocării de fonduri pentru repararea drumurilor din județ distruse de traficul greu spre și dinspre Ucraina. „Am discutat despre finanțări în zona de proximitate a frontierei cu Ucraina. Să găsim noi fonduri pentru că e vorba de drumul care e paralel cu frontiera, care să preia traficul și alte drumuri din apropierea frontierei. Eu cer în continuare Comisiei Europene bani pentru că e vorba aici de Ucraina. Și polonezii cer lucrul acesta și eu cer fonduri, pentru că mie îmi trebuie bani i pe drumul de la Calafindești – Șerbăuți pentru a-l repara, dar avem și alte drumuri, inclusiv cel de la Țibeni. Și trebuie să ne cerem drepturile în continuare indiferent cât de mare este criza. Suntem afectați, suntem vecini buni cu ucrainenii, îi respect, îi ajutăm, dar și Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că și noi avem niște probleme ale noastre”, a declarat Flutur în ședința Consiliului Județean de astăzi.

El a precizat că îl deranjează faptul că mașinile de mare tonaj fac presiune pe drumurile județene, care au ajuns să fie distruse TIR-uri. „Ce ne deranjează pe noi este că fac presiune tot pe drumurile județene. Deci când e gâtuit traficul undeva, iar avem probleme pe toată zona Calafindești și distrug drumul. Noi am făcut niște calcule și estimări pentru că și eu vreau bani să-mi dea inclusiv de la Comisia Europeană, pentru că TIR-urile care vin din Ucraina presează atât de tare pe drumurile noastre încât avem pagube. Și vrem aceste fonduri pentru a putea repara drumurile. Nu este corect ce se întâmplă. Acum iese la iveală ce am spus eu și poate am spus elegant. Sunt prea multe restricții în județul Suceava pe drumurile națională. Mă bucur că au tras un strat de asfalt după ce m-am luptat la Guvern pentru memorandului pentru drumul de la Siret la Suceava. Dar la Marginea, Horodnic, Voitinel încă nu au început lucrările și sunt nemulțumit. Este memorandum pentru aceste drumuri. Și sunt tot drumuri naționale”, a precizat Gherghe Flutur