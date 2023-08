Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că statisticile pe luna iulie clasează Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava în primele 5 aeroporturi din totalul de 17 ale țării în ceea ce privește numărul de pasageri de curse externe în luna iulie 2023, adică peste 84.000 de pasageri. EL a arătat că aeroportul de la Suceava este primul după plutonul marelor orașe București, Cluj, Iași și Timișoara, fiind înaintea unor aeroporturi precum Sibiu, Craiova, Bacău sau Oradea.

„Dinamica oferită de ultimele date ne arată o creștere continuă a numărului de pasageri pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este răspunsul venit în urma eforturilor noastre de a propune noi destinații concomitent cu susținerea modernizării și dezvoltării infrastructurii aeroportuare, inaugurarea terminalului T2 fiind cel mai recent exemplu. Datele confirmă justețea strategiei de a defini aeroportul sucevean ca fiind principala poartă de intrare pe zona de nord a țării”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că administrația județeană continuă demersurile de a găsi noi destinații, fiind demarate procedurile pentru construirea celui de-al treilea terminal.

„Legătura cu Autostrada A7 va face ca aeroportul sucevean să fie și mai atractiv pe rutele internaționale”, a mai precizat șeful administrației județene.