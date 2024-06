Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce a inițiat licitația pentru construcția terminalului 3 de pasageri de la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava. Prezent în această dimineață la aeroport, Gheorghe Flutur a spus că în momentul de față se lucrează la demolarea fostelor clădiri administrative și a fostului turn de control. „Aici se eliberează terenul pentru că am scos la licitație al treilea terminal cu două corpuri, de circa 4.000 de metri pătrați de construcție. Unul care va rezolva problema pasagerilor, cu check-in modern, cu toate fluxurile care sunt prevăzute de legislație și un corp de clădire către pistă care va facilita urcarea în avioane. Și țin să amintesc faptul că aici la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava anul trecut am terminat terminalul 2, dar acum dorim să dublăm capacitatea”, a precizat Flutur.

El a adăugat că în prezent se lucrează și la extinderea parcării aeroportului, care va avea circa 300 de locuri de parcare. „De asemenea pregătim caietul de sarcini pentru terminalul cargo care va fi construit în zona aeroclubului, cu acces la pistă, cu parcarea aeronavelor și o clădire specializată pentru transport de mărfuri”, a precizat președintele CJ Suceava. El a subliniat că în perioada următoare la Aeroportul Ștefan cel Mare vor fi investiții mari la aeroport. „Pregătim și sistemul nou ILS, acel sistem de aducere la sol a aeronavelor pe timp de ceață. Deja s-a făcut comanda pentru un stâlp nou și aparatura adecvată. Sperăm ca până la sfârșitul acestui an să avem noul sistem, să aducă aeronavele chiar dacă e ceață cu vizibilitatea de 150 de metri. Aeroportul de la Suceava e în plină modernizare și sperăm să anunțăm și alte surprize pentru că suntem în discuții avansate pentru zboruri spre Israel, Belgia – Bruxelles, Spania și Franța. Vom anunța la momentul potrivit”, a încheiat Gheorghe Flutur.