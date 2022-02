Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că de duminică la amiază au fost simplificate procedurile de trecere a frontierei pentru femeile și copiii care vor să treacă din Ucraina în județul Suceava prin vama Siret. Gheorghe Flutur a precizat că partea ucraineană a fost de acord cu această simplificare a procedurilor sau fără verificare, având în vedere timpii mari de așteptare. Președintele Gheorghe Flutur s-a deplasat astăzi în punctul de trecere al frontierei pentru o întâlnire cu guvernatorul regiunii Cernăuți. Aflat în vamă, șeful administrației județene a dat o mână de ajutor mamelor care au intrat în țară doar cu cei miei, soții lor fiind nevoiți să rămână în Ucraina, țară în care a fost instituită Legea marțială. Gheorghe Flutur a precizat că după simplificarea procedurilor, i-a luat personal de mână pe doi copii, Maxim și Andrei, care alături de mama lor au trecut granița pentru a-și întâlni tatăl care îl aștepta în partea română.

Gheorghe Flutur a mai adăugat în vama Siret au fost create încă două fluxuri de preluare a persoanelor care vin din Ucraina, unul pentru cei care au documente românești și unul pentru cei care nu au documente și vor trebui amprentați iar apoi tranportați în taberele mobile de la Siret.