Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur i-a cerut reprezentantului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași prezent astăzi la o ședință la Suceava să finalizeze mai repede podul de la Milișăuți de pe DN 2H, peste râul Suceava. Solicitarea a fost făcută în cadrul ședinței pe care Gheorghe Flutur o are în Sala Unirii a CJ Suceava în care se analizează stadiul proiectelor celor două tronsoane din A7 Pașcani – Suceava – Siret. Înainte de discuțiile pe această temă, Flutur i-a solicitat reprezentantului DRDP Iași să fie găsite soluțiile pentru finalizarea podului de la Milișăuți. „Terminați odată podul de la Milișăuți. Pe bune, este o chestiune a devenit și o dispută politică și nu intru în asta. Dar vreau să finalizăm podul de la Milișăuți cu acele variante de ocolire. Într-o luni e o soluția, a doua luni nu mai e soluția. Apoi nu mai e nici o soluție. Pentru că traficul dinspre Vicov care vine înspre E 85 are restricții exact acolo unde nu trebuie, la Milișăuți. Noi avem mai multe zone unde am cerut să ridicați restricțiile. Bine înțeles trebuie intervenit. Sunt vreo trei trasee și trebuie intervenit. Pentru că TIR-urile aproape că nu ai pe unde să le dirijezi în interiorul județului Suceava. Și sunt chestiuni care sunt în grădina Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Rog eu să găsim soluții pentru podul de la Milișăuți. e și primarul aici și sunt convins că același lucru îl va ridica și dumnealui”, a transmis Gheorghe Flutur.

