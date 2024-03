Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că din aproape în aproape proiectul Autostrăzii A7 Pașcani – Suceava – Siret prinde contur. „Consiliul Interministerial s-a întâlnit astăzi și a dat aviz pozitiv proiectului de autostradă Pașcani – Suceava. Urmează de astăzi să fie pus pe site-ul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii timp de 10 zile pentru transparență decizională după care în ședință de Guvern se aprobă indicatorii tehnico – economici, asta înseamnă undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, după care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) poate scoate la licitație proiectarea tehnică și execuția”, a transmis astăzi Gheorghe Flutur. El a amintit că tot în transparență decizională este afișată și documentația pentru Autostrada Nordului, pentru varianta Ocolitoare Gura Humorului).

„Sunt șanse reale ca în acest an să aflăm câștigătorii licitațiilor pentru a începe în sfârșit lucrările la primele autostrăzi din județul Suceava”, a mai spus Flutur.