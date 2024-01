Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, într-o ședință a deliberativului județean că exemplul Primăriei Horodnic de Sus care oferă o masă caldă elevilor din comună poate fi un program pilot care ar putea fi urmat de ceilalți primari din țară. În ședința de astăzi a CJ Suceava a fost aprobată cererea primăriei Horodnic de Sus din programul național „Cornul și Laptele” gestionat la nivel județean și alocarea sumei care ar fi revenit acestei comune, de 175.530 de lei, pentru programul local prin care elevii primesc o masă caldă în fiecare zi. La nivelul comunei Horodnic de Sus sunt 672 de copii care primesc această masă caldă. „Aici trebuie să remarc, să felicit și să apreciez inițiativa celor de la Horodnic de Sus, a domnului primar Valentin Luță. Dumnealor doresc să se ocupe de achiziția și furnizarea acestor produse corn și lapte în școli pe cont propriu. Adică primăria să organizeze licitația. Noi am avut o hotărâre de Consiliu Județean și celelalte primării 113 au fost de acord ca noi să ne ocupăm de achiziție pentru derularea programului. Cei de la Horodnic de Sus au solicitat să se ocupe dumnealor. S-a calculat suma aferentă pentru această comună. Noi, Consiliul Județean avem 20,9 milioane de lei pentru tot județul pentru 81.285 de beneficiari. Horodnic de Sus are 682 de copii care beneficiază de acest program, cu suma de 175.530 de lei. Iar propunerea este ca din suma totală să fie încredințată dumnealor parte respectivă, să respecte procedurile de achiziție pentru ca și la Horodnic de Sus copii să primească aceste produse conform legislației în vigoare”, a spus Flutur. El a subliniat faptul că inițiativa Primăriei Horodnic de Sus de a se ocupa direct și de a asigura deja o masă caldă în școli este de lăudat. „Și eu cred că varianta Cornu și Lapte clasic trebuie schimbată. În primul rând pentru că trebuie să vedem dacă nu e mai eficient și sănătos să asigurăm o masă caldă la timp, să o mănânce copilul la prânz. Acum a fost opțiunea fiecărei școli în parte. La Horodnic de Sus primarul are multe inițiative, știu că are și o cantină acolo, care deservește și alte categorii. Și e de lăudat. Eu sunt convins că dacă mai pun ceva sume de bani vor da o masă consistentă pentru copiii de acolo. Merită de lăudat și să fie un program pilot și pentru ceilalți primari din țară ce se întâmplă la Horodnic de Sus”, a mai spus Flutur.

Reamintim că din luna octombrie a anului trecut, Primăria Horodnic de Sus a început implementarea unui proiect propriu prin care peste 700 de copii de la școlile și grădinițele din comună primesc în fiecare zi câte o masă caldă. Primarul comunei, Valentin Luță a precizat că în fiecare zi, la amiază, copiii primesc câte o gustare caldă, produsele fiind preparate în cantina „Căsuța cu bucate” care a fost construită de primărie special pentru acest program local.

Valentin Luță a mai spus că la un prim calcul, suma minimă necesară pentru a asigura într-o zi o gustare pentru copiii din comună este de circa 6.000 de lei. „Asta înseamnă un efort la nivel de an școlar de undeva la 400.000 – 500.000 de lei. Pare mult la prima vedere însă dacă ne unim toată lumea se poate susține. Nu cred că e un lucru care ne aduce minusuri, ba din contră cred că ne aduce plus. Și merită să ne mobilizăm”, consideră Valentin Luță.