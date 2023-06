Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la Radio Top, că i s-a propus funcția de ministru al Transporturilor, dar a refuzat-o, pe motiv că vrea să ducă la bun sfîrșit proiectele începute la Suceava. El este prim-vicepreședinte PNL la nivel național și a condus echipa de negociere a liberalilor pentru rotația guvernamentală. Întrebat cine a scos UDMR-ul de la guvernare, PNL sau PSD, Gheorghe Flutur a declarat că UDMR a ieșit de la guvernare, nemulțumit fiind de modul cum au fost împărțite portofoliile. Liderul liberal a afirmat: „Noi pînă în ultimul minut am zis varianta cu UDMR. Dar aș vrea să explic puțin. În primul rînd s-a dorit reducerea numărului de ministere. Cînd reduci numărul de ministere, intra și UDMR-ul la calcul. Cînd sînt reduceri, fiecare reduce cîte ceva. Apoi a apărut ceva mai sensibil: ca Transporturile să rămînă la PSD, deși în protocol trebuiau să treacă la noi. S-a vehiculat ca eu să mă duc la Transporturi, dar am zis că rămîn aici, la Suceava, să termin treaba. Din această cauză, ca să rămînă Transporturile la PSD, am reluat toată discuția”. Gheorghe Flutur a completat: „Nu poate PNL-ul să cedeze și acolo, și dincolo, și trebuie să găsim o soluție. Și de aici au apărut discuțiile. Dacă nu sînt Transporturile, ce alt minister puteam lua? Dezvoltarea era unul din ele. Au fost discuții. Noi PNL-ul și PSD-ul ne-am înțeles. În ultima duminică am hotărît să cedăm noi Digitalizarea și PSD Fondurile Europene. UDMR-ul nu a dorit acest lucru și s-a întîmplat ruptura”.