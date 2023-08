Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a invitat pe suceveni și nu numai să participe în număr cât mai mare la Festivalul Medieval „Ștefan cel Mare”, care va avea loc în perioada 17 – 20 august în Cetatea de Scaun a Sucevei. Invitația a fost lansată și către sucevenii care în această perioadă s-au întors acasă din străinătate, Gheorghe Flutur precizând că august este o lună dedicată în special Diasporei. „Dragi suceveni, dragi invitați în județul Suceava, vă adresez un cuvânt de bun venit în luna august lună dedicată în special Diasporei. Bun venit în județul Suceava și aș face o referire la Festivalul Medieval Ștefan cel Mare. În ultimii 15 ani am organizat în Cetatea de Scaun a Sucevei acest festival medieval care a crescut de la an la an. Acum Suceava este în măsură să spună că are cel mai mare festival medieval organizat din toată țara”, a spus Flutur.

El a arătat că la ediția de anul acesta a festivalului vor participa 37 de trupe, din România și alte șase țări, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina. „Interesul este foarte mare pentru acest festival. Anul trecut am avut în jur de 30.000 de participanți la eveniment care au vizitat cetatea în acea perioadă. Anul ăsta așteptăm la fel să vină mulți turiști iar porțile cetății sunt deschise”, a mai spus Gheorghe Flutur. El a arătat că programul festivalului include și spectacole de foc prezentate de o trupă din Timișoara, dar și spectacole ecvestre. De asemenea, pe 17 august, în Cetatea de Scaun a Sucevei se va juca piesa „Apus de Soare”.

„Vă așteptăm cu drag la mijlocul lunii august la Suceava, în Cetatea de Scaun a marelui Ștefan cel Mare. Vă așteptăm cu familiile, cu prietenii pentru că merită să vizitați acest eveniment”, a încheiat Flutur.