Grupul de lucru local pentru implementarea misiunii „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei până in anul 2030” din cadrul programului Horizon Europe, s-a întâlnit la sediul municipalității, a anunțat primarul Ion Lungu. ”A fost elaborat in forma de Draft -Contractul Climatic care include si fișele de proiect identificate. Printre domeniile de intervenție propuse in cadrul grupurilor tematice de lucru se numără: Mobilitate Urbana, Eficiență Energetică, Energie Regenerabila, Iluminat Public, Managementul deșeurilor, Managementul Apei, Regenerare Urbană, Cetățeni inteligenți și guvernare deschisă. Avem pregătit un portofoliu de 40 de Fișe de Proiect in domeniile menționate, necesare pentru implementarea Climate City Contract. Ne dorim ca in această toamnă să semnăm contractul cu Comisia Europeană”, a declarat Lungu. El a ținut să mulțumească Universității Suceava pentru activitatea avută in cadrul Grupului de lucru ,in mod special prorectorului Mihai Dimian.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating