În satul Iordănești din regiunea Cernăuți-Ucraina, sat în care mai mult de 90% din cei peste 2.000 de locuitori sunt de etnie română, va fi inaugurată joi, 11 ianuarie, o unitate de învățământ. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a declarat că va participa la eveniment la invitația președintelui Consiliului Regional Cernăuți, Ivan Munteanu. Acolo vor fi prezenți și miniștrii de externe ai României și Ucrainei. Flutur a spus că va folosi acest prilej pentru a ridica mai multe probleme oficialilor români și ucraineni. În primul rând, a subliniat Flutur, va ridica problema deschiderea punctelor de frontieră cu Ucraina de la Climăuți, Vicovu de Sus, Ulma și Izvoarele Sucevei. Apoi, va insista asupra importanței construirii coridorului rutier de la Marea Baltică la Marea Neagră, prin Cernăuți și județul Suceava, dar și a legăturii rutiere între Cernăuți și Lvov. Forța de muncă va fi un alt subiect pe care-l va aborda șeful administrației județene. ”Am primit întrebări din partea mai multor investitori dacă pot primi forță de muncă din Ucraina și din acest motiv voi aduce în discuție acest aspect”, a subliniat Flutur. Totodată, Flutur va relua discuțiile despre punerea în funcțiune a trenului de la Suceava la Cernăuți, dar și pentru luarea de măsuri în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere a frontierei Siret – Porubne. ”Voi face referire la demararea proiectelor transfrontaliere, întrucât CJ Suceava are pregătite 13 astfel de proiecte, cu o valoare de 12 milioane de euro, la transportul intermodal, pentru preluarea mașinilor de mare tonaj pentru a fi transportate pe calea ferată, dar și la proiectul de succes care îl reprezintă parteneriatul de 20 de ani dintre Suceava, Cernăuți și Schwaben (Germania)”, a mai spus șeful CJ Suceava.

