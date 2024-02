Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat la finalul ședinței deliberativului de astăzi că în cursul zilei de mâine vor fi anunțate „vești bune ca să putem să facem ce trebuie pentru țară și pentru județul Suceava”. Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut referire cel mai probabil la finalul negocierilor dintre PNL și PSD cu privire la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. „Contați pe noi” le-a transmis Gheorghe Flutur consilierilor județeni la finalul ședinței deliberativului.

Coaliția de guvernare ar urma să se întrunească miercuri pentru a stabili calendarul alegerilor de anul acesta, una dintre cele mai posibile variante fiind comasarea localelor cu europarlamentare. De asemenea PNL și PSD ar urma să aibă o listă comună pentru alegerile europarlamentare.