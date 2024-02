Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în Parlamentul României în care a subliniat faptul că liberalii susțin organizarea simultană a alegerilor locale cu cele europarlamentare. „Un partid politic democratic trebuie să-și dorească și să acționeze astfel încât românii să participe într-un număr cât mai mare la vot și să-i legitimeze cât mai puternic pe viitorii aleși. Acesta este și motivul pentru care Partidul Național Liberal susține organizarea alegerilor la care se prezintă cei mai mulți alegători, alegerile locale, simultan cu alegerile care au cea mai mică rată de prezență, alegerile pentru Parlamentul European. Mă bucur că la nivelul conducerii PNL s-a dat un vot, în unanimitate, atât pentru posibilitatea organizării simultane a celor două tipuri de alegeri, cât și pentru ca votul în diaspora la alegerile europarlamentare să se desfășoare pe durata a două zile, pentru ca cetățenii români din străinătate să nu mai aibă dificultăți ca în anii trecuți”, a spus Ioan Balan.

El a arătat că la Suceava, PNL va veni în fața cetățenilor cu o echipă de primari și de consilieri, în frunte cu actualul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. „PNL va veni în fața cetățenilor cu cea mai performantă soluție pentru administrația publică suceveană. Dincolo de candidații noștri liberali, performanți și dedicați comunităților lor, noi venim în fața oamenilor cu fapte concrete, cu ceea ce am muncit, cu proiecte duse la cap și cu un plan de dezvoltare pe termen lung pentru Bucovina. Așadar, noi, liberalii, vom propune sucevenilor oameni harnici, proiecte utile și soluții pentru viitor”, a arătat deputatul PNL Suceava.

El a mai spus că dezbaterile publice pe marginea prezenței mari a românilor la vot au arătat clar oamenilor cine sunt cei care se tem de votul românilor. „Extremiștii și populiștii și-au dat arama pe față, arătând că nu le place elementul de bază al democrației – votul românilor! Că le este teamă dacă românii vor veni în număr mare la urne și vor confirma că la Suceava avem cea mai performantă echipă din administrație, condusă de președintele Gheorghe Flutur și susținută de noi, parlamentarii liberali. Am toată convingerea că la votul din iunie sucevenii vor stabili un record de prezență la urne, că vor alege o echipă liberală care garantează dezvoltarea și prosperitatea în Suceava și îi vor sancționa drastic pe extremiștii care nu știu decât să dezbine și să promoveze ura între oameni”, a precizat Ioan Balan.