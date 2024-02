Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat la București trei acte adiționale la trei contracte pe fonduri europene finanțate prin PNRR, două pe reabilitare eficientă energetică clădiri rezidențiale și unul pentru reabilitare eficiență energetică clădiri publice. „De asemenea, am avut discuții la CNI cu doamna director general Manuela Pătrășcoiu, referitoare la investițiile derulate prin Compania Națională de Investiții: Sala Polivalentă de 5.000 de locuri, cele două creșe și baza sportivă tip1. Totodată am purtat discuții la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Ministerul Finanțelor-Comisia de împrumuturi, la Secretariatul de Stat pentru culte. La Ministerul de interne am discutat cu doamna director Vasilica Baciu de la Directia pentru servicii comunitare si parcuri industriale pe probleme legate de termoficare”, a transmis Ion Lungu după vizita la București.