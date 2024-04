Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în această seară că „săptămâna aceasta lucrurile s-au aliniat pentru județul Suceava”. Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de astăzi a avut mai multe discuții despre Autostrada A7 cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, iar în cursul după amiezii acesta l-a anunțat că a semnat indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul de autostradă Pașcani – Suceava.

„O autostradă enorm de mult așteptată de suceveni, un tronson de 62 km cu o valoare de 1,82 miliarde de euro. Sunt atât de legat de acest proiect al autostrăzii încât simt nevoia să împărtășesc bucuria cu sucevenii mei. Sunt convins că în ședința de guvern se va aproba demararea lucrărilor de proiectare și execuție pentru această bucată de autostradă și în felul acesta județul Suceava vede luminița de la capătul tunelului, după ce ieri Guvernul României a aprobat un tronson de pe Autostrada Nordului, varianta ocolitoare Păltinoasa – Gura Humorului – Frasin. Da! În felul acesta trecem de la mult așteptata autostradă a domnului Ștefan Mandachi la o perspectivă a două autostrăzi, nord-sud, Siret – Suceava – Pașcani, și est-vest, Suceava – Vatra Dornei”. El i-a mulțumit în numele sucevenilor ministrului finanțelor Marcel Ciolacu, precum și ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, primului ministru, Marcel Ciolacu, precum și celorlalți care au contribuit la demararea Autostrăzii Moldovei, Autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Suceava și Siret. „Personal simt că am fost util atât eu cât și Consiliul Județean și am făcut ca acest proiect să aibă documentația finalizată”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Marcel Boloș: „Este un pas vital pentru finanțarea legăturii întregii regiuni a Moldovei cu Bucureștiul”

Tot astăzi, ministrul Marcel Boloș a spus că prin semnarea acestor indicatori tehnico economici pentru tronsonul A7 dintre Pașcani și Suceava s-a făcut un pas vital pentru finanțarea legăturii întregii regiuni a Moldovei cu Bucureștiul. „Tronsonul acesta este amplasat pe raza județelor Iași, Suceava și Botoșani și va asigura legătura între tronsoanele Bacău – Pașcani (deja în execuție) și Suceava-Siret, aflat în proiectare.

În valoare de 9,2 miliarde lei, investiția este finanțată din bani europeni prin Programul Transport și de la bugetul de stat, cuprinzând inclusiv lucrările de infrastructură auxiliară și alte costuri asociate. Lungimea totală a traseului este de 62 de kilometri structurat în două loturi. Pentru că tot vorbeam zilele trecute despre planificare, A7 este dovada că printr-o abordare strategică poți să pui bazele unor proiecte de amploare. Faptul că nu am fi putut asigura finanțarea intregii investiții printr-un singur instrument nu a fost un impediment. A7 este rezultatul unei strategii care implică coordonarea și utilizarea eficientă a resurselor de care dispunem din bani europeni. Porțiunea Ploiești-Buzău-Focșani-Pașcani este finanțată prin PNRR, iar continuarea până la Siret prin Programul Transport 2021-2027.

Mulți uită că pentru a accesa fondurile europene aferente sectorului de transport, MF trebuie să asigure partea de confinanțare din bugetul național. Pentru următorii ani avem nevoie de 10 miliarde de euro care să acopere toate aceste proiecte în care suntem angrenați”, a declarat Marcel Boloș.