Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, apreciază că prezența ministrului de interne francez, Gerald Darmanin, în tabăra de refugiați de la Siret arată o preocupare deosebită și o formă de respect pentru ceea ce face România pentru Ucraina.

”Franța care deține președinția Comisiei Europene este extree de aproape de România în acest efort umanitar și prezența ministrului de interne francez arată o preocupare deosebită și o formă de respect pentru ceea ce face România pentru Ucraina. Faptul că au venit la Siret, unde este cel mai mare punct, cu cel mai mare aflux de refugiați arată preocupare. Am și avut ce le arăta. Am văzut că au fost mulțumiți de implicarea societății civile, a administrației publice, a autorităților locale și e un lucru bun. Mai mult decât atât, s-a discutat și despre sprijinul pe care Franța îl dă României pentru a intra în Schengen și faptul că noi suntem o țară sigură, cu frontiere sigure se dovedește în aceste momente cu mari provocări. 150.000 de oameni au trecut prin acest punct de frontieră și nu au fost evenimente nedorite. De la amprentarea celor fără documente până la fluxul corespunzător să nu stea oamenii în frig înseamnă o notă bună credem noi pentru România, dar avem treabă în continuare și discuția cu Franța a fost că vor convoca un nou consiliu de miniștri ai justiției și interne și acolo cred că vor lua niște măsuri în ceea ce privește mecanismele de sprijin pentru țările din Estul European care sprijină Ucraina pentru că avem un aflux foarte mare de refugiați”, a declarat Flutur.