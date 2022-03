Mâine, 11 martie, în Vama Siret va ajunge ministrul francez de Interne. Anunțul a fost făcut la Radio Top, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Din informațiile noastre, ministrul Gérald Darmanin va fi însoțit de ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, și de ministrul român de Interne, Lucian Bode. Președintele Flutur a mai spus că duminică, în Vama Siret va fi prezent ministrul israelian de Externe. De când a izbucnit războiul în Ucraina, la Suceava au venit doi comisari europeni, președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, mai mulți ambasadori și miniștri și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

