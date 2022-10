Astăzi s-a finalizat modernizarea ultimului tronson de drum de pe DN 17, de la Podu Coșnei, intrarea în comuna Poiana Stampei, până la baza muntelui, unde se urcă spre pasul Tihuța, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

El a menționat că în această vară CNAIR a modernizat circa 40 km din DN 17, mai exact de la Suceava la Ilișești, din pasul Mestecăniș la intrarea în Vatra Dornei și de la Podu Coșnei la urcarea în pasul Tihuța, așa încât DN 17 arată ca un adevărat drum turistic și comercial.

”Cu acesta ocazie mulțumesc CNAIR. De câteva zile a început și modernizarea drumului DN 29A Adâncata – Zvoriștea. Se lucrează la înlocuirea unor dale de beton, turnarea unui strat de binder pentru nivelare și apoi, peste stratul de beton, un strat de asfalt între 4 și 6 cm grosime. Modernizarea acestui tronson de drum era așteptată de mult și salutăm începerea lucrărilor.

De luni se va construi al doilea sens giratoriu din Marginea, la intersecția drumurilor spre Rădăuți și Horodnic de Sus și va urma și turnarea unui covor asfaltic în această zonă”, a spus Flutur.

El a sublinait că săptămâna viitoare va fi inclus pe agenda Ședinței de Guvern memorandumul care prevede finanțarea modernizării drumului Rădăuți – Vicovu de Sus, până la frontieră, cu amenajarea unor sensuri giratorii, a unor intersecții semaforizate și a 5 treceri de cale ferată.

”În acest fel pregătim deschiderea punctului de trecere a frontierei prin Vicovu de Sus – Crasna și facilităm circulația spre și dinspre Ucraina”, a concluzionat Gheorghe Flutur.