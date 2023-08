Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că de săptămâna viitoare vor începe lucrări de modernizare pe mai multe tronsoane de drumuri naționale. Prezent astăzi alături de primarul Vasile Iliuț în orașul Vicovu de Sus, Gheorghe Flutur a spus că se lucrează la asfaltarea drumului național 2E din vama Vicovu de Sus și până la intersecția spre Vicovu de Jos. „Este un lucru foarte bun care se întâmplă în aceste zile pentru că se asfaltează acest drum național. Din vama Vicovu de Sus și până la intersecția cu Vicovu de Jos s-a turnat asfalt pe un tronson de 14 kilometri. Practic tot axul principal din orașul Vicovu de Sus este asfaltat și ne bucurăm că Ministerul Transporturilor, Compania de Autostrăzi au înțeles urgența noastră. Eu am solicitat încă de când s-a deschis punctul de frontieră modernizarea din vamă pentru că pe aici trec foarte multe mașini. Acest lucru acum se întâmplă. Am cerut de asemenea giratorii și semafoare și sper ca cei care la Compania de Autostrăzi să facă acest lucru în mai multe intersecții pe această rută”, a spus Flutur. El a precizat că lucrările de modernizare pe drumurile naționale vor continua dinspre Vicovu de Sus spre Rădăuți, pe de o parte, iar pe de altă parte spre Voitinel, Horodnic de Sus și Marginea.

