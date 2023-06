Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că zilele acestea s-au făcut pași importanți în soluționarea conflictului de muncă din Educație și solicită respectuos liderilor de sindicat și cadrelor didactice sa fie reluată activitatea la catedră pentru a se finaliza toate activitățile programate până la vacanță. „Cunosc și consider îndreptățite revendicările sindicatelor, iar pașii făcuți în aceste zile privind o primă creștere salarială de la 1 iunie și că la 15 iulie Legea salarizării unitare va intra în transparență decizională sunt garanții că se vor repara nedreptățile din sistemul de educație imediat și, tocmai de aceea, nu trebuie să sufere copiii cu amânarea examenelor în pragul vacanței de vară”, a precizat Gheorghe Flutur. El a ținut să sublinieze abordarea corectă, pragmatică, realistă și lipsită de populism a premierului Nicolae Ciucă, având o deschidere totală pentru rezolvarea problemelor salariale din învățământ.

„Trebuie de înțeles faptul că este nevoie de Legea salarizării unitare și aici sunt convins că vocea dascălilor se va auzi și se va ține seama de importanța muncii prestate de această categorie socială, de rolul fundamental al formatorilor de oameni bine pregătiți, și care trebuie bine plătiți”, a declarat Gheorghe Flutur, care a adăugat că „în aceste momente este nevoie, și am speranța că dascălii se vor întoarce la catedră, în paralel urmând a continua negocierile cu privire la viitoarele drepturi salariale, stabilite prin Legea salarizării unitare”.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că administrația județeană, susține învățământul sucevean și continuă dezvoltarea infrastructurii școlare prin proiecte finanțate din fonduri naționale sau europene, stimulând performanța în educație. „Suntem convinși că pentru un învățământ de calitate este nevoie deopotrivă de investiții în infrastructură şcolară dar mai ales în dascăli”, a încheiat Gheorghe Flutur.