Într-o emisiune la Radio Top, președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a susținut că județul este luat în seamă la vîrf, de cînd el este prim-vicepreședinte al partidului la nivel național. El a afirmat: „În acest mandat, PNL Suceava l-a avut pe deputatul Bogdan Gheorghiu ministru al Culturii un an și jumătate și pe senatorul Daniel Cadariu ministru al Antreprenoriatului și Turismului un an și jumătate. Daniel Cadariu a rămas fără portofoliu doar pentru că s-a desființat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Am fost acolo, în fruntea unor ministere, și sper să mai fim”. Liderul liberal a adăugat: „A fost o invidie la un moment dat, pe noi, pe Suceava, pentru că pe zona Moldovei aveam ministru. Nu se poate spune că Suceava nu a fost băgată în seamă din momentul în care am fost ales în conducerea centrală a PNL”.