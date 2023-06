Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, declarat în discursul său la finalul Festivalului ”Treasee Eminesciene” de la Putna, ajuns la a noua ediție, că în această lună județul Suceava poate fi desemnat ”capitală mondială a culturii” întrucât găzduiește o mulțime de evenimente culturale amintind în primul rând cele dedicate geniilor Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu. ”Luna iunie eu o văd pentru județul Suceava ca fiind o capitală a culturii nu numai la nivel național. Eu percep ceea ce se se întâmplă în județul Suceava în această lună ca ceea ce se întâmplă într-o capitală culturală europeană. În această perioadă Bucovina, județul Suceava este o capitală mondială a culturii”, a declarat Niculai Barbă.

Iată declarația integrală:

„Aici, la Putna, îi regăsim împreună pe Mihai Eminescu și pe Ciprian Porumbescu. Îi regăsim în rugăciunile noastre, în gândul și în sufletul nostru, așa cum ei s-au regăsit la Serbarea de la Putna din 1871, așa cum i-am regăsit și în 2021, la 150 de ani de la acel eveniment, readus în conștiința românilor și a întregii lumi. Acest festival a ajus la a noua ediție iar în acest an are loc într-o conjuctură deosebită fiind Anul Ciprian Porumbescu. Noi am făcut o serie de manifestări pe parcursul întregului care în mare parte dintre ele s-au bucurat de sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a Sfintei Mănăstiri Putna iar cu această ocazie doresc să aduc mulțumirile mele, ale conducerii Consiliului Județean, ale președintelui Gheorghe Flutur pentru buan colaborare. Mulțumim bunului Dumnezeu de a ne fi dat astăzi posibilitatea, de a ne fi învredinicit să fim aici la Putna într-un moment în care vorbim de Eminescu, de Porumbescu și pentru că este Anul Ciprian Porumbescu, doresc să subliniez prezența aici, la Putna și în Bucovina, a maestrului Vlad Rădescu, cel care l-a întruchipat cum poate nici noi nu ne-am putut imagina pe Ciprian Porumbescu în rolul principal din filmul cu același nume. Suntem într-o caravană prin tot județul cu acest film după ce am fost în tot județul. Felicitări câștigătorilor acestei festival de poezie eminesciană, participanților dar și organizatorilor, Centrul Cultural Bucovina a fost la înălțime în așa fel încât am să reiau ce am mai spus că luna iunie eu o văd pentru județul Suceava ca fiind o capitală a culturii nu numai la nivel național. Eu percep ceea ce se se întâmplă în județul Suceava în această lună ca ceea ce se întâmplă într-o capitală culturală europeană. În această perioadă Bucovina, județul Suceava este o capitală mondială a culturii”.