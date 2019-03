Fosta campioană olimplică și mondială la gimnastică, Maria Olaru, a inaugurat, astăzi, la Fălticeni să sală de sport care îi poartă numele. Evenimentul a avut loc la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni, acolo unde primăria acestui municipiu a construit o nouă sală de sport pentru elevi. Maria Olaru s-a născut la Fălticeni, a învățat la această școală, ea obținând mai multe medalii de aur la Campionatele Mondiale și Olimpice de gimnastică. Alături de Maria Olaru, la tăierea panglicii inaugurare a fost primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, precum și numeroși elevi și cadre didactice de la această unitate de învățământ. Cei doi au dezvelit și placa pe care este trecută denumirea „Sala de sport Maria Olaru”. Noua sală de sport se întinde pe 280 de metri pătrați și are trei vestiare, cîte unul pentru fete, băieți și profesori, 2 grupuri sanitare și un spațiu pentru depozitarea materialelor sportive. La Școala „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni sînt înscriși 600 de elevi.



După aceste momente au început festivitățile organizate la inaugurarea noii săli de sport de la Școala ”Alexandru Ioan Cuza din Fălticeni”, la care au fost prezenți și deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Cristian Cuciureanu, inspectori școlari, actualul și foștii directori ai acestei unități de învățământ. În deschiderea evenimentului, doi copii îmbrăcați în costume populare au intonat imnul național.



Invitat să ia cuvântul, deputatul Alexandru Rădulescu, și-a exprimat bucuria că poate să fie prezent la un astfel de eveniment alături de fosta mare gimnastă Maria Olaru. Alexandru Rădulescu a ținut să-l felicite pe primarul Cătălin Coman pentru finalizarea acestei săli de sport și și-a exprimat speranța că un număr cât mai mare de copii din Fălticeni vor reuși să egaleze performanțele Mariei Olaru, sau chiar să le depășească. „Permiteți-mi să îmi exprim bucuria că particip la un astfel de eveniment. E adevărat nu este primul și sunt convins că nu va fi nici nici ultimul, aici în Fălticeni. Stimată doamnă Maria Olaru, e un privilegiu neașteptat să mă aflu cu dumneavoastră în același spațiu. Și mărturisesc faptul că atunci când am auzit Imnul României am fost pătruns de emoția momentelor în care dumneavoastră ați făcut să răsune acest Imn pentru noi la nivel mondial. Vă mulțumesc și vă mulțumim și pentru că ați acceptat să vă asociați numele cu această construcție, care este dedicată unui domeniu în care practic ați uimit lumea. Domnule primar, sau mai degrabă dragul nostru coleg și prieten, vă felicit din toată inima pentru ceea ce faceți pentru învățământul fălticenean. Vreau să vă spun că vă onorați și profesia dumneavoastră, pentru că sunteți profesor, vă onorați profesia părinților, ne onorați pe noi, colegii dumneavoastră profesori. Dar în primul rând și o spun cu toată sinceritatea și priceperea mea, sunteți un exemplu de bune practici în relația dintre administrația publică locală și învățământul unei localități. Felicitări și să știți că nu sunt multe astfel de localități în țară. Dragi elevi, dragi părinți vă urez să vă bucurați de această sală și îmi exprim speranța ca de aici să plece măcar câțiva copii pe calea deschisă de Maria Olaru. Și poate chiar să o depășiți. Mult succes”, a declarat Alexandru Rădulescu.

Catălin Coman: Suntem într-un moment în care putem oferi copiilor noștri ceea ce este mai bun

Invitat să ia cuvântul, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că inaugurarea acestei noi săli de sport este un moment emoționat pentru el, pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, dar și pentru acest municipiu. „Suntem astăzi la un moment în care putem oferi copiilor noștri ceea ce este mai bun. Putem să le oferim o investiție care va fi folosită mulți ani de acum înainte în condiții optime. Și mă gândeam dacă Maria Olaru, atunci când se afla pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în Anglia, China, Rusia sau Australia, se gândea că o să-i cânte Imnul Național în sala Maria Olaru din Fălticeni. Sunt sigur că nu, dar sunt sigur că ne-a făcut astăzi o bucurie deosebită faptul că a consimțit ca această unitate de prestigiu să aibă o sală de sport care să-i poarte numele și care să impulsioneze copiii să facă sport, să fie sănătoși. Și cine știe câți dintre ei o să ajungă campioni care să ne facă cinste și să ne reprezinte țara așa cum trebuie”, a declarat Cătălin Coman.

El a ținut să-i mulțumească deputatului Alexandru Rădulescu pentru sprijinul acordat, precum și șefului Inspectoratului Școlar, Cristian Cuciureanu, inspectorilor școlari, precum și echipei din Primăria Fălticeni care s-a implicat în finalizarea proiectului. „Tot ceea ce vedeți astăzi se datorează unei munci în echipe, unui parteneriat. Dar vreau să mulțumesc în primul rând copiilor și părinților, de la care a plecat necesitatea construirii acestei săli de sport. De la voi a plecat, să o folosiți sănătăți și mulți ani de acum înainte să folosiți tot ce învățați aici”, a încheiat Cătălin Coman.



Maria Olaru: Mă simt onorată ca această sală de sport să îmi poarte numele

Fosta campioană olimpică și mondială la gimnastică, Maria Olaru, a declarat că se simte onorată că noua sală de sport de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” îi poartă numele, ea subliniind faptul că tinerii din ziua de astăzi au nevoie de repere. Născută la Fălticeni, Maria Olaru le-a transmis elevilor că „eu sper că sunt un reper bun și îmi doresc din suflet ca cei care vor să facă gimnastică să mă depășească. Vreau să le doresc mult succes, mult curaj în îndeplinirea viselor, pentru că în tot ceea ce ne dorim să facem avem nevoie de curaj, de pasiune. Le doresc multă inspirație în tot ceea ce vor decide să facă în viața lor. Și să îi lăsați pe cei mari să vă ajute, să vă îndrume pe drumul care decideți să-l luați. Și de ce nu să ne vedem cu bine și în alte ipostaze și să aud de foarte multe ori de Fălticeni. O spun cu mândrie că sunt din Fălticeni. Sunt convinsă că acest mic oraș este un oraș cu un izvor nesecat de talente și aici mă refer în toate domeniile, nu neapărat în sport. Aștept cu nerăbdare să aud de nenumărate ori de acest oraș atât în țară, cât și pe plan mondial, indiferent de domeniu. Mulțumesc tuturor pentru inițiativă, sunt extrem de onorată de faptul că această sală de sport îmi poartă numele”. Maria Olaru a mai ținut să adauge că toți cei prezenți la acest eveniment și-au câștigat un prieten pe viață în persoana ei.