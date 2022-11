Cristina Canela, fosta iubită a lui Costin Mărculescu, îl plânge și acum pe actor! Tânăra trăiește un coșmar și regretă mai mult ca oricând că l-a părăsit pentru un tânăr, care a obligat-o să facă videochat, potrivit click.ro. Sora actorului nu o chemă nici măcar la pomenile lui!

„Eu am divorțat acum de cel pentru care l-am lăsat pe Costin! Îl regret pe Costin! Nu l-am mai visat în ultima vreme. Am fugit acum o lună de la acest băiat de acasă, pentru că era agresiv și m-a pus să fac videochat ca să-și ia el mașină și casă! M-a căutat să mă bată și să mă amenințe! Era să intru cu mașina în stâlp, în seara în care am fugi!t Era ora 4 dimineața, am plecat când el dormea. M-am dus la un amic de-al lui, care mă plăcea. Am fost traumatizată cât am stat cu acest băiat!”, a povestit Cristina Canela, pentru Click!

