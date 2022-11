Sharon Stone, 64 de ani, a făcut recent o dezvăluire teribilă! Legendara actriță a povestit chinul prin care a trecut, după ce medicii au diagnosticat-o greșit și i-au prescris un tratament invaziv și dureros. Sharon Stone s-a adresat unui alt medic, care i-a confirmat actriței că suferă de o tumoare ce trebuie extirpată urgent, notează click.ro.

Reflectând asupra experiența sale, Stone și-a încurajat fanii să ceară întotdeauna și o doua opinie medicală, dacă simt că ceva este în neregulă.

Nu este prima dată când Sharon Stone se confruntat cu excizia unei tumori. Anul trecut, ea a dezvăluit în biografia sa, The Beauty of Living Twice că, în 2001, medicii au trebuit să îndepărteze tumorile benigne din corpul ei, care erau erau «gigantice», mai mari decât sânul ei. În urma procedurii, ea a relatat cum un chirurg plastician i-a făcut implanturi mamare mai mari decât și-ar fi dorit, fără consimțământul ei, în timpul unei intervenții chirurgicale de reconstrucție a sânilor, mai notează sursa citată.

