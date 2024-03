Fostul cinematograf Doina din municipiul Fălticeni va fi transformat în Centrul Cultural Multifuncțional pentru a fi reabilitat și modernizat cu fonduri europene. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că în ședința Consiliului Local de la finalul acestei luni va propune aprobarea unui proiect de hotărâre prin care cinematograful Doina să fie transformat în centrul cultural multifuncțional, astfel încât primăria să depună un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea clădirii.

„Clădirea cinematografului Doina din Fălticeni se află într-o stare avansată de degradare. Partea bună este că am reușit să o includem în domeniul public după ce am câștigat procesul cu RADEF. Nu am stat prea mult pe gânduri la momentul respectiv și am promovat un proiect de hotărâre privind reabilitarea cinematografului Doina. Încă de acum patru ani acest proiect se află pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, numai că tot ceea ce înseamnă finanțări privind cinematografele la nivel național s-au sistat. CNI consideră prioritare investițiile în alte zone, prin urmare suntem câștigători fără loc, să spun așa sau câștigători fără bani. În aceste condiții aveam două soluții. Să așteptăm în continuarea deblocarea finanțărilor prin CNI ceea ce nu este foarte sigur având în vedere că sunt foarte multe alte priorități. Și a doua să încercăm să ne reorientăm în ceea ce privește sursa de finanțare”, a explicat Coman.

El a spus că reabilitarea clădirii cinematografului ar fi o investiție prea mare să fie suportată de la bugetul local, motiv pentru care se intenționează promovarea unui proiect prin Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027, investiții în clădiri publice în vederea creșterii eficienței energetice, cu obiectivul specific de promovare a eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Urmează ca la finalizarea lucrărilor să devină un centru cultural multifuncțional modern. Reorientarea noastră presupune faptul că îi schimbăm destinația printr-o hotărâre de Consiliu Local, proiect pe care am să-l propun pe masa consilierilor în ședința de pe 28 martie. Pentru a putea fi eligibil și a câștiga acest proiect din bani europeni trebuie să îi schimbăm destinația. UE nu finanțează cinematografe, prin urmare o să-i schimbăm destinația în centrul cultural multifuncțional care să includă și o parte de cinematograf. Nu renunțăm la partea de cinematograf, numai că nu va fi doar cinematograf. Va fi un centru cultural multifuncțional care va avea o componentă de cinematograf. Spațiul va fi recompartimentat și va putea să fie și ca o casă de cultură și un spațiu de spectacole, cum e teatrul de la Suceava”, a declarat primarul din Fălticeni, care a arătat că la începutul anilor ’90, cinematograful Doina din Fălticeni avea 440 de scaune pentru spectatori. Cătălin Coman a arătat că valoarea proiectului este estimată la circa 12 milioane de lei, iar proiectul urmează să fie depus până la sfârșitul lunii mai 2024.

Cătălin Coman a mai adăugat că cinematograful Doina Este o clădire simbolică pentru Fălticeni și pentru fălticeneni și trebuie să redevină funcțională și să fie redată comunității locale.