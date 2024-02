Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că suma alocată pentru investiții în acest an se ridică la nu mai puțin de 90 de milioane de lei, bani proveniți în principal din fonduri europene și guvernamentale. Cătălin Coman a subliniat faptul că bugetul a fost votat în unanimitate de consilierii locali, indiferent cu culoarea politică a acestora. „Este un semnal extrem de pozitiv iar acest vot reprezintă o stare de normalitate la care toți consilierii locali au achiesat. Am realizat un proiect de buget sustenabil care a primit votul tuturor consilierilor indiferent de culoarea politică, atât de la putere cât și din opoziție. Asta înseamnă că ne-am făcut treaba și le mulțumesc consilierilor locali pentru că au înțeles că toți lucrăm în slujba comunității și au pus pe primul plan cetățeanul și apoi politica”, a ținut să precizeze Cătălin Coman. El a arătat că din totalul bugetului, 55% va fi alocat pentru investiții. „Din totalul bugetului dacă e să facem o scurtă statistică, 60% reprezintă fonduri europene, 30% reprezintă fonduri guvernamentale și 10% reprezintă fonduri de la bugetul local. Este un lucru extrem de important că reușim să atragem sume consistente de bani prin toate programele cu finanțare europeană și cu finanțare guvernamentală. Și am mai spus, municipiul Fălticeni este câștigător la toate axele de finanțare propuse de Uniunea Europeană, fie că vorbim de PNRR, POIM, POCA, POR, fonduri norvegiene, sau de finanțări guvernamentale pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny și pe Administrația Fondului de Mediu. Practic avem minim un proiect câștigător pe fiecare axă de finanțare. Iar campioni suntem la PNNR, finanțat integral din bani europeni, unde avem 8 proiecte câștigătoare aflate în derulare”, a declarat primarul municipiului Fălticeni, care a mai adăugat că „bugetul este destinat în primul rând investițiilor, un buget record, fiind cel mai mare din istoria municipiului Fălticeni, iar acest lucru se datorează absorbției de fonduri externe europene și guvernamentale”.

El a arătat că printre cele mai mari proiecte se numără cele pentru reabilitarea clădirii primăriei. ”Aici avem prima decontare pe PNRR din România. Iar împreună cu corbul B al primăriei, fosta judecătorie, investiția totală se ridică la 5 milioane de euro, atât finanțarea europeană și cât și cea guvernamentală prin Administrația Fondului de Mediu. Apoi mai avem proiectul finanțat prin Programul Anghel Saligny, în valoare de 20 de milioane de lei, pentru reabilitarea străzilor Sucevei, bld. Revoluției, 13 Decembrie, Republicii, Armatei, Dimitrie Leonida, Matei Millo. Și tot pe bani europeni, prin PNRR, vom construi un centru de zi pentru persoane vârstnice, o noutate pentru municipiul Fălticeni, printr-un proiect de 12 milioane de lei”, a încheiat Cătălin Coman.