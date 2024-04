Iulian Cimpoeșu, președintele USR Șcheia, a fost desemnat candidatul acestei formațiuni politice la fotoliul de primar al celei mai mari comune din județul Suceava, Șcheia. Iulian Cimpoeșu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava în anul 2021, în perioada în care USR a făcut parte din coaliția de guvernare. „Chiar anul acesta se împlinește un sfert de veac de când mi-am construit o căsuță și m-am mutat cu familia în Sfântu Ilie, în 1999. De atunci m-am izbit de tot felul de probleme administrative, care ar fi trebuit să-și găsească rezolvarea în Primăria Șcheia, dar nimeni de acolo nu mișca nici un deget în sprijinul cetățenilor de rând. O perioadă m-am implicat ca simplu cetățean în viața comunității, participând la ședințele Consiliului local, ridicând probleme cărora nu li se găsise rezolvare, încercând eu însumi să propun soluții, dar am constatat că fără implicare politică, nimeni nu te bagă în seamă. Astfel că în anul 2016 am făcut primul pas politic, înscrierea în USR, singurul partid de pe harta politică a României care răspundea cerințelor și așteptărilor mele. Pentru că rezolvarea problemelor administrative – datorită cărora am intrat în politică, cum am amintit deja – necesitau și o pregătire teoretică adecvată, am urmat cursurile unei noi facultăți, pe lângă cea absolvită în 1994, și anume Administrație Publică, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, studii pe care le-am finalizat în calitate de șef de promoție.

