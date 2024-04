Într-un meci contând pentru semifinalele Campionatului Național de rugby U20, la finele săptămânii trecute, echipa LPS Suceava a evoluat în deplasare pe terenul “Marina” din Mangalia împotriva celor de la CSM Constanța!

Sportivii pregătiți de Codrin Prorociuc și Mihai Coca au reușit sa câștige jocul la ultima fază după ce la pauză au condus cu 10-3!

Fabian Beleca și Răzvan Ivanovici cu câte un eseu și David Bălan cu 3 transformări au adus victoria pentru bucovineni. La contribuția la această performanță absolut remarcabilă au contribuit: Sebastian Rusu, Denis Săvucă, Iulian Hodeniuc, Andrei Donisa, Florin Bîrsa, Andrei Alexandriuc, Dragos Bejan, Gabriel Plăcintă (căpitan), Cristi Biliuca, Matei Bivol, Daniel Varvaroi, Marian Popescu, Marius Ruscan, Narcis Vasilovici, Alexandru Ucraineț, Daniel Hostiuc, Ioan Oanea, Lucian Godroman,Valentin Croitoru și Gabriel Florea!

În finala Campionatului Național de juniori U 20 care va avea loc la sfârșitul acestei sătpămâni, LPS Suceava va juca pentru medalia de aur cu Rapid București pe stadionul Arcul de Triumf.