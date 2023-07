Persoanele responsabile de strategie consideră că un număr mai mare de activități de planificare strategică și execuție ar putea fi automatizate

Șaptezeci și nouă la sută dintre persoanele responsabile de strategie din interiorul corporațiilor susțin că tehnologii precum analiticele, inteligența artificială (IA) și automatizarea vor fi esențiale pentru succesul organizațiilor lor în următorii doi ani, potrivit unui sondaj realizat de Gartner.

Strategii au spus că, în medie, 50% din activitățile de planificare și execuție strategică ar putea fi parțial sau complet automatizate, în timp ce în prezent procentul acestora este de doar 15%.

Sondajul a fost realizat în perioada octombrie 2022 – aprilie 2023 în rândul a 200 de lideri de strategie corporativă din organizații din America de Nord, Europa de Vest, Asia/Pacific și Australia/Noua Zeelandă, activând în diferite industrii, cu venituri și dimensiuni diverse.

„Utilizarea analiticelor și a inteligenței artificiale pentru adoptarea de decizii strategice mai eficiente și mai bine documentate este una dintre cele mai mari provocări și oportunități cu care se confruntă strategii corporativi în acest an”, a declarat David Akers, Director, Research la Gartner. „De ani de zile, strategii le-au spus afacerilor lor: Dacă doriți să rămâneți competitivi și eficient, trebuie să faceți transformarea digitală. Acum, ei par gata să pună în practică aceste sfaturi pentru propriile fluxuri de lucru”, a adăugat David Akers.

În timp ce majoritatea strategilor corporativi au spus că folosesc analitici descriptive și de diagnosticare, mai puțin de jumătate au declarat că folosesc instrumente mai avansate, cum ar fi analitici predictive, prescriptive sau grafice (vezi Figura 1). În mod similar, doar 20% dintre strategi au raportat că folosesc instrumente legate de IA, cum ar fi învățarea automată (machine learning) sau procesarea limbajului natural (natural language processing), pentru funcțiunile lor. Cu toate acestea, un procent mare de lideri de strategie au spus că fie testează în proiecte pilot aceste instrumente, fie explorează opțiunile de utilizare. De exemplu, 51% au spus că investighează învățarea automată și 45% au spus același lucru despre analiticile predictive.

Figura 1: Utilizarea analiticelor de către strategii corporativi (procentul de respondenți)

Sursa: Gartner (iulie 2023)

Construiți o strategie bazată pe cazuri de utilizare

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea implementării este stabilirea unui caz de utilizare bine definit pentru noile tehnologii. 52% dintre strategi raportează că aceasta este una dintre cele mai importante trei provocări, fiind cel mai des selectat răspuns.

„Există mai multe motive pentru aceasta”, a spus Akers. „Strategii se confruntă cu o piață de furnizori necunoscută, au prea multe opțiuni din care să aleagă și au puține situații precedente pe care să se bazeze”, a completat Akers.

O mare parte din tehnologia avansată pe care strategii au spus că intenționează să o implementeze este deja folosită cu succes în alte părți. Pentru a construi o analiză de business solidă, Gartner recomandă mai întâi să mapați funcționalitățile existente la nevoile specifice, apoi trebuie să luați în considerare cum să prioritizați diferitele cazuri de utilizare pe care tehnologia avansată le-ar putea oferi punând întrebări despre scopul, impactul și cât de adecvate sunt noile instrumente.

