A trecut deja un an de la declarațiile controversate ale lui George Buhnici, care au stârnit un val de reacții negative în spațiul public din țara noastră. Acum, invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, el a vorbit despre perioada dificilă și confuză din acea perioadă, cât și de modul în care a ales să se apere.

„Prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de habar n-am ce”, a spus George Buhnici, în cadrul podcast-ului „Fain&Simplu”, potrivit sursei citate.

Întrebat dacă crede că modul în care a încercat să gestioneze situația doar a amplificat reacția negativă a publicului, George Buhnici a răspuns sincer.

„Eu credeam că am situația sub control, pentru mine lucrurile păreau clare, într-un anumit fel. În mintea mea era această prăpastie: „Băi, oamenii ăștia știu cine sunt. Ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic”, știi? Și am devenit defensiv într-un moment în care nu trebuia să devin defensiv”, a spus acesta.

