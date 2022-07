Primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, a făcut un gest mai puțin obișnuit în zilele noastre și anume și-a cerut scuze de la cetățeni pentru că trebuie să plece în concediu cinci zile. ”Pentru următoarele 5 zile sunt plecat cu familia la mare in Romania! Având în vedere că nu am mai fost in concediu in ultimii 4 ani, rog dragii horodniceni să nu se supere și să mă înțeleagă! Vă mulțumesc din suflet!”, a transmis primarul pe pagina sa de socializare. El a făcut și o glumă la final: ”Pentru cei care se gândesc sa mă jefuiască în această perioadă, am lăsat seiful deschis lângă ușă la intrare! Vă rog să vă luați cat aveți nevoie și să-mi plătiți și datoriile!”, a spus primarul.