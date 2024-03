Trapperul Gheboasă (pe numele său real Gabriel Emil Gavriș) a avut prima reacție în mediul online, după ce a fost prins de către ofițerii antidrog din Capitală în timp ce cumpăra canabis. Acesta spune că acuzațiile care îi sunt aduse sunt false și că este nevinovat, notează click.ro.

„Frații mei, vreau să știți că sunt bine, sunt sănătos, sunt în libertate. Toate știrile pe care le-ați văzut până acum sunt false. Eu am fost acuzat de deținere pentru consum. La percheziția de pe 1 martie, de la mine de acasă, nu s-a găsit absolut nimic, iar pentru deținere pentru consum, în România, legea te pedepsește cu o amendă penală. Așa că, nu trebuie să ciripești ca să pleci acasă liniștit. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Vreau să știți clar că în acest caz nu este implicat niciun minor pentru că eu nu am vândut, nu vând și nu o să vând niciunui om care există pentru că nu sunt traficant. Eu sunt un simplu fost consumator. Că am fumat și eu un joint de marijuana și m-a prins, acum, ce să fac. Stăm în libertate că n-avem altceva ce să facem”, a spus Gheboasă în postarea de pe pagina sa de Instagram, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

