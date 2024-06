Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că lucrările la noul Spital de Oncologie din Suceava sunt aproape finalizate. Anunțul a fost făcut după ce Gheorghe Flutur a inspectat în această dimineață lucrările la noul spital, alături de managerul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Suceava, dr. Alexandru Calancea. Gheorghe Flutur a precizat că la spitalul de oncologie s-a lucrat „foarte foarte bine”, iar în momentul de față investiția este finalizată în procent de 80%.

„În octombrie este termenul de finalizare și recepție. Practic vom dubla numărul de paturi, de la 43 în pavilionul actual, la 86. Spitalul are patru etaje, cu aproape 5.000 de metri pătrați construiți iar acum se lucrează la anveloparea clădirii. În noul spital vor fi și camere pentru aparținători și un ambulatoriu. Practic aerisim la oncologie toate spațiile așa cum așteaptă pacienții”, a declarat Gheorghe Flutur. El a ținut să îi mulțumească dr. Alexandru Calancea și echipei acestuia pentru faptul că au fost foarte implicați în realizarea proiectelor aflate în derulare la Spitalul Clinic Județean. „Trebuie spus că în momentul de față sunt în derulare lucrările de anvelopare a spitalului nou, printr-un proiect de 13 milioane de euro. De asemenea au dat drumul la proiectul pentru combaterea nosocomialelor, un proiect de circa 3,5 milioane de euro și un proiect pentru ATI pentru bebeluși de peste un milion de euro. Dacă adunăm numai aceste proiecte sunt în jur de 20 de milioane de euro astăzi în derulare și felicit conducerea spitalului. Deci se poate să aduceți bani europeni. Plus 10 milioane de euro finanțați de la Consiliul Județean Suceava pentru acest nou spital de oncologie”, a spus șeful administrației județene

La rândul său, managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea a spus că este foarte mulțumit de cum se lucrează la noul spital de oncologie. „Este un lucru foarte bun pentru că venim în întâmpinarea pacienților oncologici. Din păcate sunt solicitări din ce în ce mai multe, nu doar din județ ci din regiunea Moldovei, care vin către noi. Și asta pentru că noi avem astăzi aproape toate metodele de diagnosticare, tratament și urmărire a acestor pacienți. În pavilionul vechi pe care îl avem în apropiere, în perioada următoare vom amenaja două lucruri foarte importante pentru acești pacienți. Pe de o parte este vorba de screening-ul bolilor oncologice și aici vorbim de depistarea precoce și vorbim de investigațiile pe care le facem pacienților predispuși la avea această patologie. Și pe de altă parte vom aduce, cu susținerea Consiliului Județean, o investiție la fel curajoasă. Vom fi al patrulea centru din țară unde vom trata modern cancerul. Vorbim de tratamentul cu radioizotopi. Aceasta va fi întrebuințarea vechiului pavilion”, a spus dr. Alexandru Calancea.

El a adăugat că și la investițiile din clădirea spitalului nou se lucrează foarte bine, făcând referire la proiectul pentru anveloparea termică . „Este un proiect foarte mare și îndrăzneț. Apoi începem proiectul pentru combaterea nosocomialelor, dar și pentru dotarea neonatologiei pentru copii. Și țin să precizez că după finalizarea proiectului de anvelopare, sperăm ca economia la energia electrică, gaz și căldură să fie de aproximativ 50%. Asta înseamnă aproximativ 70.000 de euro pe lună, bani care vor fi redirecționați către îngrijirea și tratamentul pacienților. Sunt lucruri foarte bune care se întâmplă la Suceava, suntem încrezători că vom duce cu bine la capăt toate lucrurile și așa vom face în continuare în echipă”, a încheiat dr. Alexandru Calancea.